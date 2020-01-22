رياضة | أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020: مفاجأة كبرى بشأن أزارو.. حقيقة رحيل ثنائي الأحمر.. فايلر يطالب برحيل نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020: مفاجأة كبرى بشأن أزارو.. حقيقة رحيل ثنائي الأحمر.. فايلر يطالب برحيل نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2020:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم 21 - 1 - 2020

1- خاص - الأهلي يرد على رحيل صلاح محسن وعمار حمدي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي موقف الثنائي صلاح محسن وعمار حمدي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، بالبقاء أو الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى صلاح محسن عارضًا من نادي سموحة وأخر من إنبي للحصول على خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، نفس الأمر لعمار الذي تلقى عرضين من الاتحاد السكندري وإنبي لاستعارته حتى نهاية الموسم.

وقال مدير التعاقدات بالأهلي في تصريحات خاصة :"لم يتم حسن موقف عروض صلاح محسن وعمار حمدي حتى الآن".

وأضاف :"اللاعبان لديهم أكثر من عرض والجهاز الفني لم يحسم موقفهما حتى الآن سواء بالموافقة على رحيلهما أو البقاء في الفريق".

2- الاتفاق السعودي يسعى لاستعادة خدمات ظهير أيسر الأهلي مجددًا

دخل مسئولو نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخرج "مارسيلو" من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية هذا الموسم.

وأبدى النادي السعودي رغبته في استعادة مارسيلو مجددًا بعدما لعب له من قبل لموسم ونصف على سبيل الإعارة.

ورحب الظهير الأيسر للأهلي بالانضمام للنادي السعودي لكنه سينتظر أن تتم المفاوضات في الإطار الرسمي بين كلا الناديين من أجل إتمام الصفقة.

والجدير بالذكر أن نادي الاتفاق السعودي بات قريبًا من التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم

3- الأهلي يعلن موعد مباراته أمام الهلال السعودي في اعتزال طارق التائب

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في مهرجان إعتزال الليبي طارق التائب نجم الهلال السعودي السابق.

وأنهى الطرفين الاتفاق على تحديد يوم 28 مارس المقبل، بعد عدة اتصالات جرت بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وطارق التائب وفقًا لارتباطات الفريق المحلية والإفريقية.

ويلعب الأهلي أمام الهلال السعودي في مهرجان اعتزال طارق التائب، بعد تحديد الموعد الجديد، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

4- أزارو يوافق على الرحيل إلى الاتفاق السعودي

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وافق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على العرض المُقدم من جانب نادي الاتفاق السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأنهى اللاعب اتفاقه مع النادي السعودي، بعدما تم الاتفاق على المقابل المادي الذي سيتقاضيه خلال فترة إعارته والتي تمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان الاتفاق السعودي، تقدم بعرض رسمي لاستعارة اللاعب، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والاعتماد على مروان محسن وجونيور أجايي في المباريات الماضية.

ويسعى النادي الأهلي، لحسم رحيل أحد لاعبيه الأجانب من أجل قيد السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد، قبل مباراة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

تعرف على أخبار النادي الأهلي 21 - 1 - 2020

5- خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحل أزمة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر في الساعات الماضية بعد تدهورت علاقته بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني عقب مباراة طنطا بالدوري الممتاز.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من المهاجم المغربي وليد أزارو تمديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين، قبل خروجه للإعارة سواء لفريق الاتفاق أو الفتح السعوديين في يناير الجاري.

ووافق المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي على الرحيل عن النادي الأحمر في يناير الجاري، بعد تدخل رئيس النادي محمود الخطيب في الساعات الماضية.

وتلقى وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء في الأيام الماضية عرضين من الاتفاق السعودي مقابل 750 ألف دولار لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ، وعرض من الفتح السعودي على سبيل الإعارة أيضاً مقابل 500 ألف دولار.

6- جيرالدو يرفض الصفاقسي التونسي ويفضل الدوري البرازيلي

يرفض الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانضمام لصفوف الصفاقسي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب الأنجولي بأنه وضع لنفسه هدفًا وهو الانضمام للدوري البرازيلي، أو البرتغالي ولكنه يرفض الرحيل للدوري التونسي.

وتابع المصدر بأن جيرالدو يرفض البقاء في الدوري المصري، ويفضل الانتقال للدوري البرازيلي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميا تعاقده مع السنغالي أليو بادجي قادما من رابيد فيينا النسماوي لمدة 4 مواسم ونصف حيث سيتوجب على الفريق الأحمر التخلص من أحد لاعبيه الأجانب جيرالدو أو وليد أزارو من أجل قيد بادجي في قائمته.

موجز أخبار النادي الأهلي اليوم

7- مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

فاجئ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، إدارة القلعة الحمراء بقرار جديد، بعدما طلب عدم تجديد عقد نجم الفريق.

ويرفض فايلر استمرار حسام عاشور مع الفريق في الموسم المقبل، في ظل بعض الملاحظات السلبية التي يراها المدرب السويسري على أداء كابتن الأهلي التاريخي، بشأن انخفاض مستواه الفنى والبدنى مع الفريق.

وتشير التقارير، إلى أن فايلر لا يرغب في تجديد عقد اللاعب مع الفريق لعدم الاحتياج إلى خدماته من الناحية الفنية فى المباريات.

وتبذل إدارة الأهلي محاولات لإقناع فايلر بإمكانية تجديد عقده لمدة موسم واحد، رغم رغبة المدير الفنى فى عدم بقاء اللاعب.