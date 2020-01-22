رياضة | 7 مباريات مرتقبة في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات مرتقبة في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء، مباريات الأسبوع السادس عشر، للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، والتي تضم أندية المنوفية والشرقية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سرس الليان المتصدر بـ 31 نقطة، مع مضيفه، فريق بلبيس، الوصيف برصيد 26 نقطة، في مباراة قمة هامة ومرتقبة.

ويحل فريق عرب الرمل، صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة، ضيفاً ثقيلاً، على فريق مركز شباب تلا، الذي يتواجد بالترتيب الثالث برصيد 26 نقطة.

وفي مواجهة محفوفة بالمخاطر، يستضيف فريق غزل شبين، الذي يملك 22 نقطة، بالمركز الخامس، نظيره، فريق مركز شباب أبو حماد، صاحب المركزالحادي عشر برصيد 15 نقطة.

ويلتقي فريق ديرب نجم، مع شقيقه، مركز شباب ديرب نجم، في مواجهة من نوع خاص، كما يلعب ميت خلف مع أبو كبير، ودقادوس مع ميت خاقان.

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ويواجه فريق الشرقية، صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة، نظيره، فريق فاقوس، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وكانت نتائج الدور الأول، قد أسفرت عن، فوز شباب ديرب على نادي ديرب 1-0، وخسارة أبو حماد من الغزل 2-3، وتعادل عرب الرمل مع تلا 1-1، وفوز فاقوس على الشرقية 2-0، وتعادل أبو كبير مع ميت خلف 0-0، وفوز ميت خاقان على دقادوس 1-0، وسرس على بلبيس 1-0.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 31 نقطة

2- بلبيس 26 نقطه

3- شباب تلا 26 نقطة

4- الشرقية 24 نقطة

5- غزل شبين 22 نقطة

6- ميت خاقان 21 نقطة

7- عرب الرمل 20 نقطة

8- فاقـوس 18 نقطة

9- ميت خلف 16 نقطة

10- شباب ديرب نجم 16 نقطة

11- شباب أبو حماد 15 نقطة

12- دقادوس 13 نقطة

13- أبو كبير 11 نقطة

14 ديرب نجم 10 نقاط