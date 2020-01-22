رياضة | أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: البرسا يختار بديل سواريز من إنجلترا وضياع حلم الصفقة السوبر وتفاصيل عرض ضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: البرسا يختار بديل سواريز من إنجلترا وضياع حلم الصفقة السوبر وتفاصيل عرض ضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق غرناطة بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 21 - 1 - 2020 :-

- مفاجأت في قائمة برشلونة أمام إيبيزا.. استبعاد 3 نجوم وظهور لاعبين جُدد

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة نظيره إيبيزا مساء غد الأربعاء في كأس ملك إسبانيا، واستبعد سيتين كلا من ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس لإراحتهم.

وضمت قائمة برشلونة كلا من :-

تير شتيجين - سيميدو - راكيتيتش - أرثور - نيتو - ليجنليت- أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - أومتيتي - جونيور - كارليس بيريز - ريكي بويج - أبل رويز - أسنو فاتي - شومي.

- برشلونة يضع شرطاً واحداً للتفاوض مع بديل سواريز

وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة اشترط التعاقد مع مهاجم على مستوي عالى أو استكمال الموسم باللاعبين المتواجدين مع المدير الفني كيكي سيتين، واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يريد تكرار تجربة الغاني بواتينج عندما تعاقد معه النادي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من ساسولو ولكنه لم يقدم أي مردود طيب.

- فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

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قال الصحفي جوزيب ارتيلز لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إنه يجب على برشلونة التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة لويس سواريز، واضاف الصحفي: فالفيردي مدرب الفريق السابق كان يملك مالكوم فقط على مقاعد بدلاء الفريق أمام ليفربول في الموسم الماضي بدوري الأبطال، ولذلك لا نريد تكرار هذا الخطأ.

- بحثا عن بديل سواريز.. مهاجم غير متوقع على طاولة برشلونة

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة وضع توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ على طاولة تعاقدات الفريق لتعويض غياب سواريز والذي انتهي موسمه مع الفريق، وكتبت الصحيفة في تقريرها: مولر مُهاجم متكامل وسوف يتأقلم بسهولة مع برشلونة، المشكلة فقط ناديه وعمره 30 وسوف ينتهي عقده في 2021.

- تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم يوفنتوس في يناير

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية بأن برشلونة عرض على يوفنتوس الاستغناء عن لاعب وسطه إيفان راكيتيش بالإضافة لمبلغ 10 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات بيرنارديسكي، وأشارت الشبكة إلى أن يوفنتوس سيدرس العرض الذي قدمه برشلونة قبل الرد عليهم بعد اتخاذ رأي الإيطالي ماورويسيو ساري المدير الفني لفريق السيدة العجوز.

- حلم برشلونة يتبخر في ضم الصفقة السوبر

أفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن لاوتارو مارتينيز مكلف للغاية وهو ما يصعب على برشلونة جلبه حاليًا، وأضافت الإذاعة بأن إنتر ميلان لن يقبل التفاوض على بيع هذا المهاجم، لأن النادي الايطالي يعتمد عليه بشكل رئيسي هذا الموسم.

- برشلونة يختار بديل لويس سواريز

تعرض لويس سواريز لإصابة على مستوى الكاحل ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر، وهو ما جعل النادي يتجه للتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل، ووفقا لصحيفة "ألموندو" فإن برشلونة وضع الجابوني إيميرك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.