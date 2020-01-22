رياضة | الخليج 365 الرياضي يحاور "عز الدين بهادر" لاعب أكتوبر الجديد صاحب الـ 75 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يحاور "عز الدين بهادر" لاعب أكتوبر الجديد صاحب الـ 75 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو المصري عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لفريق 6 أكتوبر أحد أندية المجموعة الخامسة من دوري القسم الثالث.

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حوارًا مع اللاعب صاحب الـ 75 عاماً للتعرف منه عن تفاصيل توقيعة لأكتوبر، وأسباب خوضة التجربة في ذلك السن الكبير.

حدثنا عن نفسك؟



أنا عز الدين بهادر، عمري 75 عاما، وأعمل مهندس استشاري.

ما أسباب الإتجاه لكرة القدم في هذا السن؟



دائماً أقوم بالقراءة، وعندما اطلعت على أعمار أكبر اللاعبين سناً، وجدت أن هناك لاعب يبلغ 51 عاماً، بجانب حارس مرمى آخر يبلغ 73 عاماً، حيث أن حبي لكرة القدم، وأملك مهارة من صغري لكن رغم ذلك العب في نادي بشكل رسمي، حتى قررت أن أنضم لنادي 6 أكتوبر، أحد فرق المجموعة الخامسة، بالقسم الثالث، حيث تشترط موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن يتم قيدي في نادي بشكل رسمي، وأشارك في مبارتان كاملتان، حتى أصبح ضمن موسوعة جينيس على مستوى العالم.

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في أي مركز تشارك؟



أجيد المشاركة في مركز وسط الملعب المهاجم، وشاركت مع الجيش خلال فترة تجنيدي بالقوات المسلحة. أجيد المشاركة في مركز وسط الملعب المهاجم، وشاركت مع الجيش خلال فترة تجنيدي بالقوات المسلحة. ما رأي أسرتك في قيدك مع نادي أكتوبر؟



في البداية، تم إسغراب الموقف، لكن قررت أن أخوض التجربة، وأشارك مع فريق أكتوبر خلال المرحلة المقبلة، حيث تم تحديد موعد 15 فبراير، لحضور لجنة من موسوعة جينيس، لمتابعة المباراة الثانية، وتسليمي الشهادة.