رياضة | مدرب بيراميدز: سعيد بالفوز على المقاصة وهدفنا تصحيح الأخطاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيراميدز: سعيد بالفوز على المقاصة وهدفنا تصحيح الأخطاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بأداء لاعبيه في مباراة المقاصة وتحقيق فوز كبير بثلاثية وحصد ٣ نقاط غالية.

أضاف في المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت قوية وتستحق المشاهدة بالفعل، وبسبب ضغط المباريات والخوف على حالة اللاعبين حاول التعامل مع الأمر بالدفع بعناصر جديدة مثل محمود حمادة وإبراهيم حسن ومحمد فاروق من أجل الدفع بعناصر جديدة للتعامل مع ضغط المباريات والإجهاد الشديد.

شدد على أن الفريق لديه مهمة جديدة قوية يوم الأحد في مواجهة إينوجو رينجرز النيجيري وبرغم التأهل فإن الفريق لديه رغبة في مواصلة الانتصارات، موضحا أنه كمدرب يسعى للتعامل مع الوضع الحالي وإراحة اللاعبين المجهدين وتجهيز كل العناصر لأن المرحلة المقبلة تحتاج لجاهزية كل عناصر الفريق، وكلما كانت هناك فرصة سيدفع بعناصر جديدة.

المدرب قال، إن الفريق يعاني من غيابات كثيرة مثل ترواوي وطارق طه ومحمد فتحي وعمر العيوني وعبده لومالا، وهناك بعض العناصر تحتاج للراحة وعلى رأسهم عبد الله السعيد وعلي جبر وعمر جابر وسيعمل على إراحتهم كلما كانت هناك فرصة لذلك.

المدرب تحدث عن أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في تراجع الأداء والأخطاء في التمرير عندما يكون الفريق متقدما ومسيطرا، وهذا يرجع للإجهاد، وخلال التدريبات يعمل على علاج هذا الخلل ومطالبة اللاعبين بلعب الكرة على الأرض حتى لا نفقد السيطرة وتهتز الشباك بأهداف في توقيت صعب يكلف الفريق خسارة نقاط مهمة.