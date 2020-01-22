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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة للنصر عودة نجم الفريق والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الإتفاق في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وشهد مران الفريق اليوم مشاركة اللاعب عبدالفتاح أدم بعد عودته من الإصابة بالجري حول الملعب وهذا في أخر مرحلم قبل العودة للعب.
واجتمع البرتغالي روي فيوريا بلاعيبيه قيل المران لشرح طريقة لعب الفريق أمام الإتفاق يوم الجمعة المقبل في الدوري.
وبعد انتهاء المران أجري اللاعيبين مناورات تكتيكية وبدنية على هامش الاستعدادات للمباراة المرتقبة.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد ثلاثون نقطة خلف الهلال المتصدر.
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