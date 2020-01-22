عاجل.. تركي آل الشيخ يرسل بيان رسمي للأهلي بسبب رئاسة النادي الشرفية

أرسل رئيس هيئة الترفيه السعودية والمستشار بالديوان الملكي بالمملكة، تركي آل الشيخ بيان مالك نادي ألميريا الإسباني بيان رسمي للنادي الأهلي، منذ لحظات.

وجاء في بيان آل الشيخ إستفسار رسمي عن رئاسة النادي الشرفية، وأـنه لم يصله أي تأكيد إلي اليوم عن قبلو استقالته من هذا المنصب في أغسطس من عام 2018.

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وطالب آل الشيخ إدارة الأهلي المصري بالرد على الأمر بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم الأمر في أسرع وقت ممكن على حد ما جاء في البيان.

كما أكد آل الشيخ في بيانه المنشور عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه سيظل داعم للنادي الأهلي ولن يتخاذل أبداً في ذلك.

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