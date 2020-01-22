ريال مدريد يحدد سعر حكيمي

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يعد حكيمي من أعمدة بوروسيا دورتموند الرئيسية.

كشف تقرير صحفي أن ريال مدريد حدد سعر أشرف حكيمي بالنسبة للأندية الراغبة في الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتسيل موهبة الدولي المغربي لُعاب أكثر من فريق أوروبي كبير.

رغم أن أشرف حكيمي عبر في أكثر من مرة عن مكانة ريال مدريد الكبيرة في قلبه، ورغبته في العودة إلى "الميرنغي" قريباً، إلاّ أن فريق العاصمة الإسبانية ليس متمسكاً بشدة على ما يبدو بخدمات الدولي المغربي الواعد، والذي ينشر سحره الكروي فوق ملاعب "البوندسليغا".

فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد، حدد سعر أشرف حكيمي بالنسبة للأندية الراغبة في الحصول على خدماته، وأضافت أن "الأبيض الملكي" سيقبل بيع حكيمي في حال وصول عرض بقيمة 45 مليون يورو.

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وتابع نفس المصدر أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يعول على أشرف حكيمي في الموسم القادم، بيد أن حصول الفريق على مبلغ 45 مليون يورو قد يدفعه لقبول بيع الدولي المغربي، الذي تسيل موهبته عدة أندية أوروبية عملاقة.

ويرغب بوروسيا دورتموند في التعاقد بشكل دائم مع أشرف حكيمي، بعد انتهاء فترة إعارته نهاية الموسم، إذ أشارت تقارير صحفية أن "الفريق الأصفر" تواصل بالفعل مع إدارة ريال مدريد، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة أسرف حكيمي.

ولا يعد بوروسيا دورتموند الفريق الألماني الوحيد الراغب في التعاقد مع الدولي المغربي، ففريق بايرن ميونيخ يريد بدوره التعاقد مع حكيمي، والذي استطاع في وقت وجيز للغاية أن يصبح من نجوم الدوري الألماني لكرة القدم.