الامارات | ريال مدريد يعلن التعاقد رسمياً مع نجم برازيلي جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن التعاقد رسمياً مع نجم برازيلي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مساء أول من أمس، تعاقده مع لاعب خط الوسط البرازيلي رينير خيسوس (18 عاماً) من فلامنغو البرازيلي. وأوضح ريال مدريد في بيان أنه ضم اللاعب بعقد يستمر حتى يونيو 2026، وسيشارك مع فريق الصف الثاني بالنادي «ريال مدريد كاستيا»، وذلك لحين انتهاء مشاركاته مع المنتخب الأولمبي البرازيلي (تحت 23 عاماً) في المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ولم يعلن ريال مدريد عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنها بلغت أكثر من 30 مليون يورو بقليل (33.2 مليون دولار).

وبات رينير ثالث لاعب برازيلي شاب ينضم إلى ريال مدريد في صفقة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، بعد رودريغو وفينيسيوس. وقال رينير في مقابلة لصحيفة «ماركا» الإسبانية «التواجد في ريال مدريد يعد القمة في كرة القدم.. في الصغر، كنت أشاهد مع والدي مبارياتهم. وقد شعرت بسعادة هائلة عندما توجوا في الأعوام الأخيرة بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات».