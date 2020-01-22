الامارات | «دبي القابضة» يشارك في «ماراثون دبي» بأكبر فريق مؤسسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي القابضة» يشارك في «ماراثون دبي» بأكبر فريق مؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد «دبي القابضة» للمشاركة مجدداً في «ماراثون ستاندرد تشارترد دبي»، بأكبر فريق مؤسسي يشارك في الحدث، حيث سيضم 2000 موظف. وأكدت المجموعة، في بيان صحافي، أمس، أنها أطلقت برنامجاً تدريبياً مكثفاً من الجلسات الرياضية، الذي امتد على مدار الأشهر الثلاثة الماضية لموظفيها المشاركين في الماراثون، بتنظيم من «نادي دبي القابضة للجري»، إحدى المبادرات التابعة لبرنامج تعزيز اللياقة البدنية لموظفي المجموعة. وقد ركزت الجلسات الرياضية على نصائح وتقنيات متعلقة بالركض لمسافات طويلة بتوقيت قياسي ومحدد.

وشهدت التدريبات الرياضية، التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي، حضور عدد متنوع من الموظفين والموظفات الذين يمثلون جنسيات مختلفة ومستويات لياقة متفاوتة، ويعملون في مختلف شركات المجموعة، بما في ذلك «مجموعة جميرا»، و«مجموعة تيكوم»، و«دبي للعقارات»، و«دبي لإدارة الأصول»، و«المجموعة الإعلامية العربية»، و«دبي للتجزئة»، و«المكتب الرئيسي لدبي القابضة». وقد اختتمت الجلسات المخصصة للماراثون بتدريب خاص جداً يحاكي يوم الحدث، الذي سيركض فيه الموظفون، أي من فئتي 10 كم و42 كم، بناءً على مستوى لياقتهم البدنية واختيارهم.

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وقال المواطن جمال سالم (39 عاماً) في تصريح صحافي، وهو يشغل منصب مدير مشاريع أمن المعلومات في «دبي القابضة»: «منذ انضمامي إلى المجموعة حرصت على المشاركة دوماً في فعاليات وأنشطة الصحة واللياقة البدنية التي تقيمها الشركة، وسأشارك هذا العام للمرة الرابعة في سباق فئة الـ10 كيلومترات».

2000

موظف وموظفة من الجنسين خاضوا تدريبات في الفترة الماضية، استعداداً للمشاركة في الماراثون.