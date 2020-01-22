الامارات | الرمادي: عجمان ليس مستعداً لدخول سباق الـ «ميركاتو» بأسعار كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: عجمان ليس مستعداً لدخول سباق الـ «ميركاتو» بأسعار كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إن «البرتقالي ليس مستعداً لدخول سباق (ميركاتو الشتاء) بأسعار كبيرة، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، سواء من المواطنين أو المقيمين». وتابع في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الجزيرة بالجولة 13 من دوري الخليج العربي غداً: «لنادي عجمان سياسة واضحة بعدم التعاقد مع لاعبين بأسعار مبالغ فيها، وهذه السياسة لن نحيد عنها في الانتقالات الشتوية، وإذا وجدنا لاعبين مواطنين أو من المقيمين وفق المراكز التي نحتاج إليها ضمن ميزانية النادي، فسنتعاقد معهم».

وأضاف: «لدينا بالفعل العديد من الخيارات التي نعكف على دراستها، واذا توصلنا إلى اتفاق معهم سنعلن عن التعاقد، وإذا لم ننجح في فإن ذلك لا يمثل مشكلة بالنسبة لي، لأن لدي قناعة كبيرة بتشكيلة عجمان الحالية». ويفتقد «البرتقالي» الفترة المقبلة خدمات المدافع راشد مال الله، وحسين عبدالرحمن، لظروف التحاقهما بالخدمة الوطنية.

وعن مباراة الجزيرة، قال: «إنني على ثقة بأن فريقي إذا كان في حالته المعروفة، سيتمكن من الخروج بالنتيجة التي يهدف إليها».