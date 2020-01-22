الامارات | اتحاد السباحة يعتمد تنظيم أول بطولة في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يعتمد تنظيم أول بطولة في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد السباحة تنظيم بطولة عجمان للسباحة، وهي البطولة الأولى في تاريخ السباحة الإماراتية (المجرى القصير) التي تقام في مقر أكاديمية جمعية عجمان للسباحة، وهو مسبح نصف أولمبي (25 متراً)، ويأتي قرار الاتحاد بشأن تنظيم البطولة التي تنطلق في الأول من فبراير المقبل، بهدف فتح المجال أمام الأكاديميات والانتشار والوصول إلى ممارسي السباحة في أي مكان وعدم الاقتصار في تنظيم البطولات على دبي أو أبوظبي فقط.

وأكد رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، سعادته بانطلاقة جديدة للسباحة الإماراتية في إمارة عجمان وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نقدر ونشكر الرعاية الكريمة من الشيخ راشد بن عمار النعيمي لبطولة عجمان للسباحة، كما يشرفني التواجد في افتتاح البطولة التي تقام لأول مرة في مدينة عجمان، واتحاد السباحة دائماً يسعى إلى تشجيع إقامة البطولات والأحداث التي تساهم في نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها وإعطاء فرص أكبر للسباحين في التنافس وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وعجمان قادرة على استضافة أحداث أكبر في الفترة المقبلة، ونتمنى التوفيق والنجاح للبطولة».

وأكد السماحي، أن الاتحاد سيكون الداعم الأول لتنظيم البطولة وتوفير الطاقم التحكيمي، الذي سيدير الحدث، ودعا كل الأندية والأكاديميات والممارسين إلى المشاركة في البطولة من أجل التواجد في مكان جديد سيكون إضافة لسلسلة بطولات السباحة التي بدأت في الانتشار، خصوصاً بعد إقامة بطولة أبوظبي الدولية للسباحة في مسبح مدينة محمد بن زايد، وبطولة كلباء لسباحة المياه المفتوحة.