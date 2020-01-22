الامارات | البرازيلي باتو يرفض عرضاً من شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي باتو يرفض عرضاً من شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض اللاعب البرازيلي ألكسندر باتو عرضاً من نادي شباب الأهلي للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية.

وأوضحت صحيفة «غلوبو سبورت» أن شباب الأهلي تقدم بعرض رسمي لنادي ساوباولو لضم ألكسندر باتو مقابل 12.5 مليون ريال برازيلي (3 ملايين دولار)، لافتة إلى أن اللاعب البرازيلي كان سيحصل على زيادة كبيرة في راتبه الشهري، لكنه رفض العرض الإماراتي.

وأضافت: «باتو انضم إلى ساوباولو في أبريل الماضي في صفقة انتقال حر بعدما أنهى عقده مع تيانغين تيانهي الصيني، ولكن لاعب ميلان الإيطالي السابق شارك في 22 مباراة فقط مع ساوباولو وأحرز خمسة أهداف، بينما غاب عن العديد من المباريات بداعي الإصابة».

يذكر أن شباب الأهلي يضم في صفوفه حالياً أربعة لاعبين أجانب، هم المولدوفي لوفانور هنريكي، والبرازيلي ليوناردو دي سوزا، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، بينما تعاقد «فرسان دبي» مع الإسباني بيدرو كوندي قادماً من بني ياس، إذ تم قيده بدلاً عن السويسري ديفيد مارياني.