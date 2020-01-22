الامارات | تذاكر «سلة دبي» تبدأ من 30 درهماً

شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر «سلة دبي» تبدأ من 30 درهماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة شركة سما لتنظيم الفعاليات، الجهة المالكة لحقوق بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عوض سامي، أن تذاكر النسخة 31 المقامة على صالة نادي شباب الأهلي خلال الفترة من 23 الجاري حتى الأول من فبراير المقبل، وينافس في لقبها 11 من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية، تبدأ من 30 درهماً.

وقال عوض سامي لـ«الإمارات اليوم»، إن «تذاكر البطولة ستتوافر في نادي شباب الأهلي، والمستشفى الكندي في منطقة أبوهيل، اعتباراً من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، على أن تبلغ قيمة التذكرة 30 درهماً لمباريات دوري المجموعات، مع زيادة طفيفة في الأدوار النهائية».

وأشار إلى أن الآلية التي تم اعتمادها في تحديد سعر التذاكر تعود إلى حرص اللجنة المنظمة العليا على أن تكون في متناول الجميع، وقال: «تمثل القاعدة الجماهيرية الغفيرة التي تتمتع بها البطولة أساس نجاح (سلة دبي) على مدار تاريخها الطويل، في ظل الكرنفالات الجماهيرية التي تشهدها المدرجات خاصة من الجاليات المقيمة على أرض الدولة التي تتوافد للوقوف خلف فرقها، ومن أبرزها الجاليات الفلبينية والسورية واللبنانية التي لطالما مثلت فاكهة البطولة، بحكم أنها الأكثر إقبالاً على حضور المباريات، ومن هنا جاء تحديد سعر التذكرة بـ30 درهماً لتكون في متناول الجميع».

موضحاً أنه «على مدار السنوات الماضية مثلت الجالية الفلبينية الأكثر حضوراً في مدرجات البطولة متبوعة بالجاليتين اللبنانية والسورية، وتم الأخذ بعين الاعتبار وضع سعر تذكرة لا يشكل عبئاً مالياً على أبناء هذه الجاليات».

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واختتم: «تضم النسخة الحالية فريقين من سورية ممثلين بالوثبة والاتحاد، بجانب فريق مايتي سبورت الفلبيني، وثلاثة فرق لبنانية، هي: الرياضي وفريق بيروت، بجوار مواطنهم هوبس، وجميع هذه الفرق لها قواعد جماهيرية كبيرة في الدولة».

وفي سياق متصل، وصلت بعثة فريق الاتحاد الحلبي إلى دبي أول من أمس، لتكون أول الفرق المشاركة في البطولة التي تسجل وصولها إلى دبي، على أن تتبع اليوم بوصول بقية بعثات الفرق الأخرى التي ستستهل غداً دوري المجموعات، وذلك بعد أن وزعت القرعة الفرق الـ11 المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى الرياضي وهوبس اللبنانيين، بجوار بطل الأندية العربية الاتحاد السكندري، وسلا المغربي، والجامعة الأميركية في دبي، والوثبة السوري، فيما جاء المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، بجوار وصيف نسخة العام الماضي فريق بيروت اللبناني، ومايتي سبورت الفلبيني، والنجم الرادسي التونسي، والاتحاد الحلبي السوري.