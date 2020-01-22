الامارات | ميثاء بنت محمد وعلياء آل مكتوم تفتتحان كأس دبي للبولو الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد وعلياء آل مكتوم تفتتحان كأس دبي للبولو الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو خلال مؤتمر صحافي تفاصيل النسخة العاشرة التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والتي تنطلق يوم بعد غدٍ على مجمع ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى السابع من فبراير المقبل، بمشاركة ستة فرق هي فريق أيه إم (بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم) وفريق ذئاب دبي (بقيادة حبتور الحبتور) وفريق غنتوت (بقيادة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان) وفريق الحبتور (بقيادة محمد الحبتور) وفريق الإمارات (بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم) وفريق زيدان (بقيادة عمرو زيدان)، وتُنظَّم البطولة تحت مظلة جمعية هورلينغهام للبولو، وتخضع لإشراف دولي مشدّد بموجب القواعد والقوانين التي تفرضها الجمعية، كما أن تأمين الحكّام يتم وفقاً للآلية المتّبعة دولياً، لأن البطولة جزء من كأس بطولة دوري البولو العالمي، وفي اليوم الافتتاحي سيلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق أيه إم بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم.

وتُنظَّم خمس بطولات في إطار سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، هي: الكأس الفضية (18 هنديكاب)، من 24 يناير إلى 7 فبراير، وكأس بولو ماسترز (6-8 هنديكاب) في 10 و12 و1 فبراير، وكأس ستاندرد تشارترد الذهبية (18 هنديكاب) من 16 فبراير إلى 6 مارس، وكأس تحدي دبي (10 هنديكاب) من 14 إلى 21 مارس، وكأس دبي (6-8 هنديكاب) من 1 إلى 10 أبريل.

وتعد سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو في الإمارات واحدة من خمس بطولات فقط في العالم تنتمي إلى فئة كأس بطولة دوري البولو العالمي، ما يضعها في مصاف الفعاليات العالمية التي تُقام في الأرجنتين وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وانطلقت السلسلة في عام 2009 مع بطولات يراوح فيها الهنديكاب من 10 إلى 12، وقد نمت وتوسّعت وباتت تستضيف فرقاً تخوض مباريات من 18 هنديكاب.

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من جانبه قال مؤسس سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو وقائد فريق الحبتور بولو محمد الحبتور في المؤتمر الصحافي: «نعتزّ ببلوغنا محطة مشرقة أخرى فيما نحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقة الكأس الفضية التي تُشكّل علامة فارقة في رياضة البولو في الإمارات».

وأضاف: «أنا متحمّس جداً لمشاركة ستة فرق في الكأس الفضية 2020 هذا العام، وكلفة لاعب البولو تصل الى نحو مليون درهم في العام، ولذلك لابد من دعم المؤسسات الوطنية للاعبين المواطنين».

سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو في الإمارات واحدة من خمس بطولات فقط تنتمي إلى فئة كأس بطولة دوري البولو العالمي.