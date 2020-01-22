الامارات | 25 الجاري آخر موعد لتسجيل الكرة والطائرة في ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 الجاري آخر موعد لتسجيل الكرة والطائرة في ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» 25 الجاري موعداً أخيراً لاستقبال طلبات التسجيل، للفرق الراغبة في المشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، للنسخة الثامنة من الدورة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك.

بينما في المقابل سيكون الأول من فبراير المقبل، آخر موعد لتسجيل اللاعبين في كرة الصالات.

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وتنطلق تصفيات البطولة 27 فبراير، وتقام منافساتها في صالة المنارة الرياضية، بينما آخر موعد لتسجيل اللاعبين في الطائرة 15 فبراير، وتنطلق تصفياتها 15 أبريل في صالة المجمع الرياضي بند الشبا.

ويحق لكل فريق في كرة الصالات تسجيل 16 لاعباً حداً أقصى، و10 حداً أدنى في التصفيات، بينهم حارسي مرمى، مع مشاركة إجبارية للاعبين مواطنين حداً أدنى، بجانب السماح بمشاركة حاملي جوازات السفر وأبناء المواطنات وحاملي جوازات جزر القمر من المقيمين، بالإضافة إلى تسجيل سبعة لاعبين حداً أقصى من المقيمين ومواليد الدولة.

أما كل فريق في الطائرة فيحق له تسجيل 14 لاعباً حداً أقصى و10 حداً أدنى، على أن يكون اللاعب بعمر 18 سنة فما فوق، مع ضرورة أن يكون في الفريق لاعب مواطن حداً أدنى، وألا يزيد عدد الأجانب على ثلاثة، وسمحت اللجنة بتسجيل أبناء المواطنات وحملة جوازات جزر القمر ضمن فئة المواطنين، على أن تكون لديهم إقامة سارية المفعول.