الامارات | بنفيكا يوافق على انتقال كايو إلى الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا يوافق على انتقال كايو إلى الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «أوغوغو» البرتغالية، أن نادي بنفيكا البرتغالي، وافق على انتقال البرازيلي كايو لوكاس إلى الشارقة على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً، مقابل 1.5 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة في عددها أمس، أن لاعب العين السابق، سينضم إلى الشارقة خلال فترة الانتقالات الحالية، بعقد يمتد حتى يونيو 2021، لافتة إلى أن نادي بنفيكا وافق على المقابل المادي الذي عرضه «الملك» بالحصول على 1.5 مليون يورو، بينما وضع النادي البرتغالي شرطاً في العقد، بأن ينتقل اللاعب بصورة نهائية إلى الشارقة عقب الإعارة مقابل 10 ملايين يورو. وكان كايو انضم إلى بنفيكا قادماً من العين، بعدما تألق في كأس العالم للأندية 2018 مع «الزعيم»، وحصول البرازيلي على «الكرة الفضية» في البطولة التي حل خلالها العين في المركز الثاني خلف ريال مدريد الإسباني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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