الامارات | الدوري يعود غداً بقمة المتصدر والوصيف.. والجمهور يترقب الصفقات الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري يعود غداً بقمة المتصدر والوصيف.. والجمهور يترقب الصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار على الدور الأول من دوري الخليج العربي بمواجهات قوية تقام على مدار يومي غدٍ وبعد غدٍ، إذ ستشهد الجولة 13 قمة تجمع المتصدر الحالي شباب الأهلي الذي نجح في حسم لقب بطل الشتاء، مع وصيفه الشارقة الذي يبتعد عن المتصدر بفارق خمس نقاط، كما ستسجل الجولة الظهور الأول للنصر بعد تتويجه أخيراً بكأس الخليج العربي، إذ سيلتقي بني ياس، وفوز العميد يعني اقترابه بقوة من فرق الصدارة.

وستكون قمة المباريات بين شباب الأهلي والشارقة هي أهم لقاءات الجولة التي ستشهد بالتأكيد مواجهات قوية، لكنها ليست بين فرق متنافسة في لقب الدوري أو تعاني دوامة الهروب من الهبوط، لكنها بالتأكيد ستكون مباريات قوية قد تشهد مفاجآت خاصة بعد الجولات السابقة التي شهدت نتائج وعروضاً قوية، وستبدأ الفرق خلال هذه الجولة بعرض صفقاتها الجديدة التي تم إبرامها أخيراً خلال فترة الانتقالات الشتوية وبعد توقف طويل استمر ما يقارب من 21 يوماً بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفي لقاءات يوم غدٍ يلتقي النصر بطل الكأس مع بني ياس، ويستضيف عجمان الجزيرة، كما يستقبل خورفكان العين، ويسدل الستار عن الجولة 13 بعد غدٍ بإقامة ثلاث مباريات تجمع كلاً من الظفرة مع الفجيرة، والوحدة وحتا، وقمة اللقاءات شباب الأهلي والشارقة التي ستختتم بها مباريات الدور الأول في قمة نارية يسعى من خلالها شباب الأهلي إلى تأمين صدارته والابتعاد بها، وتعويض خسارة نهائي كأس الخليج العربي أمام النصر.

وستشهد الجولة 13 من دوري الخليج العربي الظهور الأول لأكثر من 10 لاعبين جدد تعاقدت معهم الأندية أخيراً، أبرزهم سيكون في قمة شباب الأهلي مع الشارقة وهو هداف فريق بني ياس السابق، الإسباني بيدرو كوندي، الذي انتقل إلى شباب الأهلي وظهر لأول مرة في نهائي كأس الخليج العربي لكنه لم يقدم المستوى المأمول، لأنه كان منضماً لـ«فرسان دبي» قبل 24 ساعة فقط، وشارك في شوط واحد من المباراة.

كما سيظهر مع النصر لاعبه الحسين صالح بعد قطع إعارته إلى الوحدة بعد ستة أشهر فقط بسبب غياب لاعب العميد محمود خميس عن الملاعب خلال الفترة المقبلة بسبب الانتظام في دورة عسكرية مع زميله المدافع مبارك سعيد، كما سيعود للظهور في دورينا لاعب حتا، البرازيلي صامويل روزا، كما تعاقد خورفكان مع لاعبين أجانب جدد، إضافة إلى عدد من اللاعبين المواطنين.

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وأكد المحلل الفني خالد عبيد، أن الجولة المقبلة قد تشهد العديد من المفاجآت نظراً لبدء فترة الانتقالات وتدعيم الصفوف، رغبة من الفرق في تعديل أوضاعها، ولم يحدد خالد عبيد مواجهات معينة لكنه توقع عودة قوية لعجمان وحتا بعدما قدم الفريقان عروضاً قوية لكنهما تعرضا لأزمة نتائج أثرت بالتأكيد على ترتيبهما، خصوصاً فريق حتا المتواجد في المركز قبل الأخير.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة شباب الأهلي والشارقة ستكون قمة المباريات، فهناك رغبة كبيرة من الشارقة للعودة إلى النتائج الطيبة وعدم الابتعاد عن المتصدر، وفي المقابل يسعى شباب الأهلي لتعويض خسارته لكأس الخليج العربي والابتعاد في الصدارة قبل بداية المباريات الآسيوية، ليكون لديه فارق مريح قبل خوض هذه المواجهات الصعبة. الفريقان في الموقف نفسه تقريباً وكلاهما ينافس على ثلاث جبهات، والفريق الأكثر جاهزية الذي لديه دكة بدلاء قوية سيكون له الأفضلية في التتويج بلقب الدوري».

الجولة 13 ستشهد الظهور الأول لأكثر من 10 لاعبين جدد تعاقدت معهم الأندية أخيراً.

شباب الأهلي يسعى إلى تعويض خسارته لكأس الخليج العربي والابتعاد في الصدارة.