الامارات | ريجيكامب: الوصل لن يتعاقد مع لاعبين جدد

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: الوصل لن يتعاقد مع لاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أن «النادي لن يتعاقد مع لاعبين جدد، خلال الانتقالات الشتوية الحالية»، لافتاً إلى أنه لا توجد خيارات جيدة متاحة.

وقال في مؤتمر صحافي، أمس، إنه «رغم عدم غلق باب القيد، فإن الجهاز الفني تواصل مع إدارة النادي، وتم الاستقرار على عدم إبرام صفقات جديدة»، موضحاً: «لا توجد أسماء من الممكن أن تمنحنا الإضافة المطلوبة».

أما بالنسبة لرحيل 3 لاعبين، خلال الانتقالات الحالية، وهم: خميس إسماعيل، والأرجنتيني خواكين بيريز، والبرازيلي ماتيوس، قال: «خواكين بيريز تم الاستغناء عن خدماته بسبب إصابته المزمنة، أما ماتيوس فقد فضلنا أن يشارك في دوري الدرجة الأولى حتى يكتسب الخبرة اللازمة، بينما رحيل خميس يعدّ خسارة كبيرة لنا، لكن هو الذي طلب الرحيل، ولا يمكن أن نجبر أي لاعب على الاستمرار في الفريق، هو بالنسبة لي من أفضل اللاعبين، لديه شخصية قوية في الملعب، ويعدّ قائداً للفريق».

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وأشار المدرب إلى أن البرازيلي ليما لم يتحدد موقفه من المشاركة في مباراة كلباء غداً في دوري الخليج العربي، وقال: «ليما كان لديه كدمة في قدمه في المباراة الودية التي لعبناها أمام خورفكان، وليس جاهزاً بنسبة 100%، ولكن يتبقى يومان ونتمنى أن يكون جاهزاً، وحتى في حال عدم مشاركته، يجب أن يؤدي الفريق بشكل جيد، من أجل الجمهور وفابيو لرفع معنوياته».

مدرب الوصل: «لم يتم الحسم في مشاركة ليما أمام كلباء غداً».