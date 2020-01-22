الامارات | كايو: شرف لي أن أحصل على الجنسية.. وسأسعى لردّ الجميل إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: شرف لي أن أحصل على الجنسية.. وسأسعى لردّ الجميل إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف نجم فريق العين، كايو كانيدو، أن الانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم بعد حصوله على الجنسية، يحتاج منه مواصلة العمل بجد واجتهاد مع «الزعيم» في المباريات المقبلة، من أجل إقناع مدرب المنتخب، الصربي إيفان يوفانوفيتش بقدرته على التمثيل المشرف لـ«الأبيض».

وقال كايو في أول تصريح صحافي نشرته صحيفة «لانس» البرازيلية، بعد أن أكمل نادي العين إجراءات تحويله من لاعب أجنبي إلى لاعب مواطن: «شرف لي أن أحصل على الجنسية، وسأسعى لردّ الجميل إلى الإمارات، وبالتأكيد هذا لن يكون ممكناً إلا إذا واصلت العمل بجد واجتهاد، أنا أبحث دائماً عن تقديم الأداء الأفضل مع نادي العين، أنا سعيد جداً هنا في الإمارات، وآمل أن أستمر في صنع التاريخ، وأنتظر فرصة المشاركة مع المنتخب بفارغ الصبر».

وأوضح اللاعب السابق لأندية بوتافوجو وإنترناسيونال البرازيليين والوصل، إنه يشعر بالفخر لحصوله على الجنسية الإماراتية وتحوله للاعب مواطن لأنه أصبحت لديه الآن الفرصة المناسبة من أجل رد الجميل الذي ظلت دولة الإمارات تقدمه له ولأسرته منذ وصوله إلى الدولة قبل خمس سنوات.

وأضاف: «أنا ممتن جداً لكل ما قدمه لي هذا البلد ومازال، لي ولعائلتي، بالتأكيد إنه لشرف بالنسبة لي أن أحصل على هذا الأمر، إنه لمن دواعي سروري تمثيل مثل هذا البلد الرائع».

وانتقل كايو كانيدو 29 عاماً لصفوف العين بداية الموسم الجاري قادماً من صفوف الوصل مقابل ستة ملايين دولار، وكان اللاعب قد أكمل خمس سنوات في الدولة في شهر سبتمبر الماضي وأصبح مؤهلاً للعب لصفوف المنتخب الوطني.

ومن المتوقع أن يظهر اللاعب بشعار المنتخب الوطني لأول مرة في مواجهة «الأبيض» أمام ماليزيا يوم 26 مارس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليتحقق بذلك حلم اللاعب الذي ظل يراوده لفترة طويلة وتحديداً بعد انتقاله لصفوف فريقه الحالي العين.

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على جانب آخر، تتجه أنظار الجهاز الفني لفريق العين بقيادة المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل وجماهير «البنفسج» إلى العاصمة الأوزبكية طشقند التي تحتضن اليوم، مواجهة بونيودكور وضيفه الزوراء العراقي في ملحق أبطال آسيا لمعرفة هوية الفريق المتأهل الذي سيقابل العين في الدور الثاني من الملحق، على استاد هزاع بن زايد الثلاثاء المقبل لتحديد الصاعد إلى دور المجموعات.

وقال مصدر في نادي العين لـ«الإمارات اليوم» إن النادي لم يرسل أي أحد من أعضاء الجهاز الفني لمراقبة الفريقين من أرضية الملعب، وأن النادي سيكتفي بدراسة الفريق المتأهل عبر شريط فيديو للتحضير للقاء الحاسم يوم الثلاثاء المقبل.

بيدرو لـ «العيناوية»: ساندوا الموجودين ولا تفكروا في التعاقدات

طالب مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل جمهور الفريق، بـ«مساندة اللاعبين الموجودين حالياً في قائمة الفريق التي ستواجه خورفكان غداً بالجولة الـ13 لدوري الخليج العربي، وعدم التفكير في التعاقدات»، وذلك بعد أن تم ربط نادي العين بأكثر من لاعب خلال اليومين السابقين.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي أمس، وفي رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول عدم اكتمال صفوف الفريق بعد رحيل الجزائري عبدالرحمن مزيان وعدم التعاقد مع بديل له حتى الآن: «أنا سعيد باللاعبين الموجودين لدي، ومتحمس بالتأكيد لخوض المباراة المهمة».

وأضاف: «بالتأكيد إذا حدثت تعاقدات اليوم أو غداً فسنتحدث عنها، وبالنسبة لي لدي لاعبون أقوياء سنحاول الاختيار من بينهم للدفع بعناصر تستطيع أن تحقق الفوز، وعلى الجماهير أن تعرف أننا حين ننزل أرضية الملعب يكون هدفنا هو الفوز».

العين يترقب اليوم تحديد هوية خصمه المقبل في الملحق الآسيوي.