الامارات | «الأخضر» عينه على «تذكرة طوكيو» في مواجهة أوزبكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» عينه على «تذكرة طوكيو» في مواجهة أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث المنتخب السعودي عن تخطي أوزبكستان حاملة اللقب، وحسم بطاقة التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020 دون انتظار مباراة تحديد المركز الثالث، وذلك حين يتواجهان اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن نصف نهائي كأس آسيا لتحت 23 عاماً في كرة القدم.

وبعد إقصاء ثلاثة منتخبات عربية في ربع النهائي، تتبارز السعودية مع أوزبكستان وأستراليا وكوريا الجنوبية على ثلاث بطاقات مؤهلة الى الحدث الأولمبي الصيف المقبل.

وتصدر «الأخضر السعودي» مجموعته في الدور الأول بسبع نقاط. وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون حتى الدقيقة 78 لحسم المواجهة مع تايلاند المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع المتألق عبدالله الحمدان.

وركز سعد الشهري مدرب السعودية، وصيفة النسخة الأولى في 2014، على أهمية صلابة دفاعه بعد الفوز على المضيف، وقال في تصريح صحافي: «أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا ألا نكتفي فقط بتحقيق الفوز، بل عدم تلقي الأهداف أيضاً، فقد تلقينا هدفاً واحداً فقط في أربع مباريات، وهذا أمر مهم إن كنت تريد أن تتوج باللقب».

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وفي نصف النهائي الآخر ايضاً، تلعب استراليا، الفائزة بصعوبة بعد التمديد على سورية 1-صفر بهدف البديل الغيني الأصل الحسن توريه، مع كوريا الجنوبية التي احتاجت الى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لإقصاء الأردن 2-1 بركلة حرة جميلة من لي دونغ-غيونغ.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي مثل آسيا بأفضل طريقة في أولمبياد لندن 2012 عندما أحرز الميدالية البرونزية، كما بلغ ربع نهائي ألعاب ريو 2016. وقد شارك منتخب «النمور» في النهائيات الأولمبية دون انقطاع منذ نسخة سيؤول 1988 على أرضه، علماً بأنه الوحيد في النهائيات الحالية الذي يفوز في كل مبارياته، والوحيد الذي يبلغ نصف نهائي النسخ الأربع دون أن يحظى بشرف التتويج.

نصف النهائي:

السعودية - أوزبكستان 14:15

أستراليا - كوريا الجنوبية 17:15