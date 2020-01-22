الامارات | الظفرة يستعد للموسم المقبل مبكراً.. ويختار ألمانيا للمعسكر الخارجي

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يستعد للموسم المقبل مبكراً.. ويختار ألمانيا للمعسكر الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم في اجتماعه السادس الذي عقده بمقر النادي في العاصمة أبوظبي التجهيز بصورة مبكرة للموسم المقبل، إذ حدد إقامة المعسكر الخارجي في ألمانيا استمراراً لنهج السنوات الماضية التي ظلت فيها الدولة الأوروبية مقراً لتحضيرات الفريق ومقر إقامة مبارياته الودية.

وذكر النادي في بيان صحافي تسلمته أنه جرى خلال الاجتماع الدوري اعتماد إقامة معسكر الفريق الأول للموسم المقبل بجمهورية ألمانيا، وأسندت مهمة رئاسة البعثة إلى عضو مجلس إدارة الشركة مشرف عام الفريق أحمد عمران القبيسي.

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وأشاد المجتمعون بالمستوى الفني الذي قدمه الفريق الأول خلال المباريات السابقة والمجهودات الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبون التي أهلت الفريق للوصول للمركز السادس في جدول تريب دوري الخليج العربي برصيد 20 نقطة، متمنين أن يواصل الفريق تميزه خلال الفترة المقبلة تحقيقاً لتطلعات جماهير الفريق.

وقال البيان: «اعتمد مجلس الإدارة إعارة لاعب الفريق حمد المرزوقي لنادي حتا في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين الناديين، متمنياً التوفيق للاعب في مسيرته الجديدة، كما ناقش الاجتماع الحديث الذي يدور في بعض الوسائل الإعلامية عن العروض المقدمة لثنائي الفريق عبدالرحمن يوسف وخالد باوزير، وأكد المجلس أنها حتى الآن اجتهادات صحافية، وأن مجلس إدارة الشركة لا يتعامل إلا عبر العروض الرسمية فقط وبما يحقق مصلحة النادي واللاعبين».