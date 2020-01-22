شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصدر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني، بيانًا مهمًا على صفحته بـ«فيس بوك»، بعد قليل، للكشف عن عدد من المفاجآت، لكنه لم يعلن عن تفاصيلها عبر الصفحة.
وكتب «تركي آل الشيخ» على صفحته: «بيان مهم مني بعد قليل ... انتظروني»، ووضع علمي المملكة السعودية ومصر.
وبالأمس فجر آل الشيخ مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بصفقة الأهلي الجديدة، السنغالي أليو بادجي، حيث أكد أنه كاد يضم بادجي إلى ناديه السابق بيراميدز، في الموسم الماضي، لكن المدير الفني للفريق في ذلك الوقت حسام حسن رفض التعاقد معه.
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