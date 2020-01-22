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مفاجأة سارة للنصر عودة نجم الفريق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الإتفاق في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مباريات دوري كأس الأمير .

وشهد مران الفريق اليوم مشاركة اللاعب عبدالفتاح أدم بعد عودته من الإصابة بالجري حول الملعب وهذا في أخر مرحلم قبل العودة للعب.

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واجتمع البرتغالي روي فيوريا بلاعيبيه قيل المران لشرح طريقة لعب الفريق أمام الإتفاق يوم الجمعة المقبل في الدوري.

وبعد انتهاء المران أجري اللاعيبين مناورات تكتيكية وبدنية على هامش الاستعدادات للمباراة المرتقبة.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد ثلاثون نقطة خلف الهلال المتصدر.

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