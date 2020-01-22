شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بيان مرتقب من تركي آل الشيخ بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني عن القاء بيان مهم بعد قليل.

Advertisements ودون تركي أل الشيخ عبر صفحته الرسمية "بالفيسبوك": "بيان مهم مني بعد قليل ... انتظروني". ويترقب متابعي المستشار تركي آل الشيخ البيان المنتظر حيث هناك متابعة كبيرة من جانب متابعي الفن من جهة ومن جانب متابعة الرياضة من جهة آخري. ويحتل نادي ألميريا الإسباني صدارة ترتيب جدول مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد 45 نقطة متساوياً مع فريق قادش بنفس الرصيد

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