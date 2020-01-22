اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21/1/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21/1/2020 العديد من الأخبار المهمة والتى جاء فى مقدمتها تعليق حسام البدرى، المدير ألفنى للمنتخب الوطني، على المجموعة التى وقع فيها منتخب الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، موضحاً أن القرعة ليست سهلة.. علق حسام البدرى، المدير ألفنى للمنتخب الوطني، على المجموعة التى وقع فيها منتخب ألفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، موضحاً أن القرعة ليست سهلة.. انتهت منذ قليل قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، والتى أسفرت عن وقوع المنتخب الوطنى ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا.. تلقى نادى بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولي.. قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن فريق الكرة سوف يشارك فى مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية، يوم 28 مارس المقبل.. Advertisements تعادل فريقا الإنتاج الحربى وطلائع الجيش بهدف لكل فريق فى اللقاء الودى الذى جمعهما عصر اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري.. نجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غإلى وثمين على الجونة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد ماجد أونش فى الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى . الأهلى يُعير وليد أزارو للاتفاق السعودى لنهاية الموسم أنهى مسئولو الأهلى اتفاقهم مع نادى الاتفاق السعودى على إعارة وليد أزارو مهاجم ألفريق حتى نهاية الموسم بعد سلسلة المفأوضات. هانى أبو ريدة: ألفراعنة قادرون على الإطاحة بالجابون وليبيا وأنجولا أكد هانى أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الأفريقى والدولى لكرة القدم، أن منتخب مصر قادر على الوصول إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.. يقترب عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، خطوة تلوى الأخرى نحو تحطيم رقم الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومحمد أبو تريكة نجم ألفريق السابق..

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