شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21/1/2020 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء أبرزها: سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، قال إن فريق الكرة سوف يشارك فى مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية، يوم 28 مارس المقبل. قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن فريق الكرة سوف يشارك فى مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية، يوم 28 مارس المقبل.. تعادل فريقا الإنتاج الحربى وطلائع الجيش بهدف لكل فريق فى اللقاء الودى الذى جمعهما عصر اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري.. نجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غإلى وثمين على الجونة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد ماجد أونش فى الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى . Advertisements الأهلى يُعير وليد أزارو للاتفاق السعودى لنهاية الموسم أنهى مسئولو الأهلى اتفاقهم مع نادى الاتفاق السعودى على إعارة وليد أزارو مهاجم ألفريق حتى نهاية الموسم بعد سلسلة المفأوضات. انتهت منذ قليل قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، والتى أسفرت عن وقوع المنتخب الوطنى ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا.. تلقى نادى بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولي..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.