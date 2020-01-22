حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21/1/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21/1/2020 العديد من الأخبار المهمة والتى جاء في مقدمتها أنهى مسئولو الأهلي اتفاقهم مع نادي الاتفاق السعودي على إعارة وليد أزارو مهاجم الفريق حتى نهاية الموسم بعد سلسلة المفاوضات. أنهى مسئولو الأهلي اتفاقهم مع نادي الاتفاق السعودي على إعارة وليد أزارو مهاجم الفريق حتى نهاية الموسم بعد سلسلة المفاوضات. هاني أبو ريدة: الفراعنة قادرون على الإطاحة بالجابون وليبيا وأنجولا أكد هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن منتخب مصر قادر على الوصول إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.. يقترب عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، خطوة تلوى الأخرى نحو تحطيم رقم الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومحمد أبو تريكة نجم الفريق السابق.. بيراميدز يحبط انتفاضة المقاصة بثلاثية السعيد وحمدى ويقترب من المربع الذهبى حقق فريق بيراميدز الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.. علق حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني، على المجموعة التى وقع فيها منتخب الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، موضحاً أن القرعة ليست سهلة.. Advertisements انتهت منذ قليل قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا.. تلقى نادي بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولي.. قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن فريق الكرة سوف يشارك فى مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية، يوم 28 مارس المقبل.. تعادل فريقا الإنتاج الحربي وطلائع الجيش بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمعهما عصر اليوم الثلاثاء علي استاد جهاز الرياضة العسكري.. نجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غالى وثمين على الجونة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد ماجد أونش في الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضي ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

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