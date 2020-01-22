شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة: الفراعنة قادرون على الإطاحة بالجابون وليبيا وأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن منتخب مصر قادر على الوصول إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، موضحاً في تصريحات صحفية أن المنتخب قادر على التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات، وتخطي منافسيه الثلاثة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، لديه القدرة على إعادة الثقة للاعبين في المرحلة القادمة، والاستعداد بشكل جيد للمنافسات.

وأضاف أن مجموعة الفراعنة في تصفيات مونديال 2022 متوازنة، وأن منتخب مصر يسعى لبلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالى، لذلك فعليه التغلب على كل المنتخبات التى سيواجهها، من أجل تحقيق الهدف في النهاية.