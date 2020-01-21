شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على مصر المقاصة 3-1 بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على ضيفه مصر المقاصة 3-1 خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم /الثلاثاء/ على إستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
سجل ثلاثية بيراميدز: عبدالله السعيد في الدقيقتين 20 من ركلة جزاء، و45، ومحمد حمدي في الدقيقة 87، فيما سجل هدف المقاصة الوحيد اللاعب صلاح أمين ضربة جزاء في الدقيقة 78، وأضاع اللاعب نفسه ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد المقاصة عند 11 نقطة في المركز الـ15.
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