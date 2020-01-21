شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يعلن انتهاء الخلافات مع محمد صلاح..سيحصل على كل حقوقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، انتهاء الخلافات مع النجم المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، عقب لقاء جمع بينهما في مدينة ليفربول على هامش مباراة مانشستر يونايتد، وليفربول في ليفربول.

وأكد «الجنايني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه وعد صلاح بالحصول على كافة حقوقه.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة، أن تطبيق الفار سيكون في جميع المباريات، مؤكدًا أن اتحاد الكرة بدأ بالفعل في التدريب على التقنية الجديدة.