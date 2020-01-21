شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حسام البدري على مجموعة مصر بتصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
علق الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على المجموعة التي وقع فيها منتخب الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.
ووقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي جاء على رأسها، وإلى جانبه منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا.
وأوضح البدري أنه لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة في خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات مشددا على أن المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية المتعلقة بمستوي اللاعبين فنيا وبدنيًا فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات وتحقيق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أنه أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي وسيعمل بكل جدية وامانة مع جهازه على تحقيق هذه الرغبة.
مدرب الفراعنة قال إنه يجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية في القوة وتعقد موقف المنتخب فيها،مشيرا إلى أن منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوربية وأيضا منتخب ليبيا والذي يمتلك لاعبين محترفين في بعض البدان العربية وكذلك منتخب أنجولا التي تشارك معظم أنديته المحلية في البطولات الأفريقية على مستوي الأندية.
البدري أكد أن جهاز الفراعنة يحترم جميع المنتخبات في المجموعة وستعمل بشكل كبير على اعداد وتحضير فريقه وأضاف انه على ثقة.
كبيرة في قدرة اللاعبين ورغبتهم الكبيرة مع رغبة جميع اعضاء الجهاز الفني في الفوز وتحقيق حلم المصريين والتأهل للمونديال لمنتخبنا بإذن الله.
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