شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يُرعب منافسيه فى الدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بايرن ميونخ، حامل اللقب، عن نواياه مع عودة الدورى الألمانى بعد فترة الراحة الشتوية، بفوز كبير على هيرتا برلين، بأربعة أهداف دون رد، ليؤكد استعداده للأسابيع الحاسمة بالنسبة له فى المسابقة. ومازال بايرن يبتعد بفارق أربع نقاط خلف المتصدر لايبزيج، لكنه الآن أصبح المنافس الأول له على اللقب، وذلك باحتلاله المركز الثانى. وسيكون الفريق البافارى على موعد مع مباراة تجمعه بشالكه، صاحب المركز الخامس، السبت المقبل، ثم يواجه ماينز المتواضع، ثم يستضيف لايبزيج بعد أسبوعين. وقال توماس مولر، مهاجم الفريق، إن الفوز الذى تحقق لبايرن فى برلين، جاء بفضل عرض قوى للفريق، خاصة فى الشوط الثانى. وأوضح فليك، المدير الفنى لبايرن ميونخ: «لا تستطيع كل الفرق الفوز 4-0 فى برلين، ومن الصعب أيضًا تقييم مستواك فى أول مباراة، بعد فترة تحضير قصيرة، لذلك كان من الرائع أن نبدأ النصف الثانى من الموسم بهذه النتيجة». ولا يعد الموقف الحالى غريبًا على بايرن ميونخ، حيث كان يبتعد بفارق 6 نقاط خلف بوروسيا دورتموند، الموسم الماضى، ليواصل زحفه ويحقق اللقب من جديد. وقال مانويل نوير، قائد الفريق وحارس مرماه: «لقد أظهرنا أننا مقاتلون، النصف الثانى من الموسم سيكون طويلًا، ونحن نعرف دورنا جيدًا منذ الموسم الماضى وكان لدينا فارق نقاط أكبر لتعويضه».

ولن يتحمل بايرن ميونخ سقوطًا آخر فى أشرس سباق على اللقب منذ سنوات عديدة فى بطولة الدورى، حيث يأتى خلفه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يبتعد دورتموند وشالكه بفارق ثلاث نقاط. ويمتلك دورتموند نجمًا جديدًا فى صفوفه، هو النرويجى هالاند، الذى سجل هاتريك فى أول مباراة له بالبوندسليجا، حيث ساهم فى فوز فريقه على أوجسبورج 5-3، وقاد فيرنر لايبزيج للفوز على يونيون برلين 3-1. وعلى الرغم من الانطلاقة الجيدة لبايرن ميونخ فى بداية النصف الثانى من الموسم، فإنه لديه سبب للقلق وهو الغيابات ونقص صفوفه، الذى يتعارض تمامًا مع الطموحات الكبيرة للفريق. ومازال الفريق يعانى من غياب لاعبيه الأساسيين، مثل الفرنسى لوكاس هيرنانديز، والمدافع نيكولاس زوله، كما غاب الفرنسى كينجسلى كومان عن مباراة هيرتا برلين.

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