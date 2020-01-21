شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى أزمة قيد «بادجى» فى قائمة الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت أزمة قيد السنغالى إليو بادجى فى قائمتى الأهلى المحلية والإفريقية شبه انفراجة، بعدما توصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، لاتفاق مع جيرالدو بالموافقة على إعارته لمدة ستة أشهر، واختيار العرض المناسب له من العروض التى تلقاها النادى، مع محاولة التوصل لاتفاق مع النادى، الذى سينتقل إليه جيرالدو على سبيل الإعارة لزيادة المقابل المادى الذى سيتقاضاه اللاعب، ليتماشى مع ما يتقاضاه داخل القلعة الحمراء.

وتأتى تلك الخطوة تحسبًا لتمسك المغربى وليد ازارو بعدم الرحيل إلى الدورى السعودى، وتمسكه بالحصول على الاستغناء النهائى من الأهلى، أو البقاء داخل القلعة الحمراء وتفعيل عقده الذى لايزال متبقيًا فيه موسم ونصف موسم. كان رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قد أبدى رغبته فى الاستغناء عن وليد أزارو، بسبب عدم إتقانه التعامل مع العديد من الفرص التى سنحت له خلال جميع المباريات التى شارك خلالها، ما أضاع على الفريق العديد من الفرص.

ووضع فايلر رحيل جيرالدو فى المرتبة الثانية، فى حالة تعثر تسويق أزارو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، حتى يتسنى للجهاز الفنى قيد السنغالى إليو بادجى، الوافد الجديد على القلعة الحمراء، خصوصًا أنه يمتلك من المقومات الفنية والبدنية ما يؤهله لقيادة هجوم الفريق فى دورى رابطة الأبطال الإفريقى، والمساهمة مع بقية زملائه فى تحقيق حلم الجماهير باستعادة الأميرة الإفريقية، والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية. وحدد فايلر برنامجا تدريبيا خاصا يؤديه «بادجى» بمفرده، بخلاف التدريبات الجماعية التى يشارك فيها اللاعب مع زملائه لتجهيزه، تحسبًا للتمكن من إنهاء إجراءات قيده قبل مواجهة النجم الساحلى المقررة الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى ستجرى فى القاهرة، والتى يحتاج فيها الأهلى لتحقيق الفوز بنقاطها الثلاث، وقطع خطوة كبيرة نحو قطع إحدى تذكرتى التأهل لدور الثمانية، فضلًا عن التمسك بأمل الصعود لدور الثمانية كأول للمجموعة، خصوصًا أن أى نتيجة غير الفوز ستهدى بطاقة المركز الأول للنجم الساحلى مباشرة دون الانتظار لما ستسفر عنه الجولة الأخيرة للأهلى أمام الهلال السودانى فى السودان، وللنجم الساحلى أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى تونس. فى ذات السياق، يستأنف الفريق تدريباته، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة النجم بعد الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبيه لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة المقاولون الأخيرة فى الدورى، لتخليصهم من حالة الإرهاق الشديدة التى سيطرت عليهم بسبب المشاركات المتلاحقة سواء فى بطولة الدورى، أو فى البطولة الإفريقية. ينتظر أن يرفع فايلر المعدلات التدريبية للاعبين بعد الراحة السلبية لتجهيزهم لاستعادة كامل فورمتهم قبل المعترك الإفريقى أمام النجم الساحلى. وسيعقد المدير الفنى جلسة مع لاعبيه، لمشاهدة ملخص مباريات النجم الساحلى الأخيرة، للوقوف على نقاط الضعف والقوة بالفريق التونسى، والسعى لاستغلالها لتسهيل مهمة الفريق فى مباراة الأحد المقبل. يأتى هذا فى الوقت الذى أنهى فيه الجهاز الإدارى بالأهلى، بقيادة سمير عدلى، كافة إجراءات استقبال فريق النجم الساحلى لدى وصوله للقاهرة، والتنسيق لكافة الأمور الخاصة بالضيوف وطاقم التحكيم.