شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحفز لاعبيه بمكافآت إجادة قبل مواجهة الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، على صرف مكافآت إجادة للاعبى الفريق الكروى الأول، عقب الفوز الذى حققه الفريق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز، ويأمل مجلس زعيم الثغر فى تحفيز اللاعبين لسببين، أولهما الاستمرار فى المنافسة على المربع الذهبى بجدول المسابقة، إلى جانب تحقيق الفوز خلال مواجهة الدراويش المقبلة فى البطولة العربية.

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من جانبه، اعتبر طلعت يوسف، المدير الفنى أن الفوز على الطلائع بثلاثية نظيفة بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلى، الأحد المقبل، فى دور الـ16 بالبطولة العربية، كان الاتحاد السكندرى قد خسر من الدراويش فى مباراة الذهاب بهدف مقابل لاشىء فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية خلال الفترة السابقة.

وأكد «يوسف» أن التزام اللاعبين خلال شوطى اللقاء كان سببا رئيسيا فى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، وأوضح يوسف أن فريقه سيطر على مجريات الشوط الثانى وأهدر لاعبوه عدة فرص أمام مرمى المنافس خلال اللقاء، لافتا إلى أنه شدد على اللاعبين بين شوطى المباراة بضرورة غلق المساحات أمام لاعبى المنافس حتى لا يتمكنوا من تشكيل خطورة على مرمى زعيم الثغر.

وأكد يوسف أنه يسعى لبث الروح والثقة لدى لاعبيه، وطالب جماهير ناديه بعدم الضغط على الفريق وإلزامه بتحقيق الفوز فى كل مباراة، وشدد المدير الفنى على أن أى فريق يمر بفترات متباينة فى الأداء ويتعرض للفوز أو الخسارة والتعادل، وقال: «الفريق لايزال فى مرحلة بناء قد يستمر هذا لعدة مواسم قادمة»، مؤكدا أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين، فضلا عن دعم الصفوف فى الانتقالات الشتوية خلال يناير الجارى، بعد ضم مهاجم المنتخب الليبى أنيس السالتو، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الإدارة ضم صفقتين خلال الفترة المقبلة، وأشاد يوسف بالمستوى الذى ظهر به خالد قمر خلال اللقاء، سواء فى تحركاته التى أرهقت مدافعى الطلائع أو باستعادة ذاكرة التهديف خلال اللقاء، وشدد يوسف على أن مهاجم الفريق يحتاج إلى مساندة فى المرحلة المقبلة، وطالب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، المدير الفنى بمنح «قمر» فرصته فى المعسكر المقبل، أملا فى أن يساهم فى إنهاء أزمة رأس الحربة التى يعانى منها المنتخب الوطنى.