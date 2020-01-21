شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض التفريط فى مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، التفريط فى مصطفى محمد، مهاجم الفريق، حتى نهاية الموسم، ورفض كذلك فكرة معرفة العروض أو التحدث فى الأمر، وأبدى تمسكه باللاعب، مؤكدا أنه يعد أفضل مهاجم فى مصر حاليا، ومن الصعب التفريط فى لاعب يمتلك هذه الموهبة.

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعب، طالبه خلالها بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة، نظرا للاختبارات الصعبة التى سيخوضها الزمالك على مدار أكثر من شهر، حيث ستتخللها مباراتان ببطولتين، كما سيخوض الفريق مواجهات صعبة للغاية فى بطولة الدورى العام منها مباراة القمة.

وأكد كارتيرون للمهاجم الصاعد أنه يعتمد عليه بشكل كبير، وأنه ليس معنى أنه طلب قيد كاسونجو، أنه خرج من حسابات الجهاز الفنى، على العكس تماما، وأوضح كارتيرون للمهاجم الشاب أن قيد كاسونجو لزيادة القوة الهجومية للفريق، لكن ليس معناه أنه متحفظ على المهاجمين المتواجدين، وهو ما أسعد مصطفى محمد وظهرت عليه علامات الارتياح عقب الجلسة.

فى شأن مختلف، وصلت بعثة الفريق الكروى لنادى مازيمبى الكونغولى إلى القاهرة فجر أمس، برئاسة كامامبا أدو، عضو الاتحاد الكونغولى، والتى تضم 40 فردا، استعدادا لمواجهة نادى الزمالك، واستقبل نبيل عبد الفتاح، رئيس العلاقات العامة بالقلعة البيضاء، بعثة مازيمبى ممثلا للنادى من أجل توفير سبل الراحة للفريق الضيف، ويخوض الفريق الضيف مرانهم الثانى اليوم الأربعاء، على ملعب نادى السكة الحديد.

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من ناحية أخرى، خاض الفريق مرانه أمس، بجلسة مطولة بين باتريس كارتيرون واللاعبين تحدث خلالها عن مباراة مازيمبى المقبلة، وشدد المدير الفنى على اللاعبين بضرورة التركيز والاستفادة من عاملى الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل لدور ربع النهائى من المسابقة الإفريقية.

كما حرص كارتيرون على تخصيص فقرة خاصة للاعبين لزيادة معدلات القوة الذهنية لهم، ومنح المدير الفنى اللاعبين عددا من الأرقام ولكل رقم تدريب خاص وتنفيذ حركة جسدية معينة للاعبين، وقام كارتيرون بالإشراف على التدريب بنطق الأرقام فى كل مرة بترتيب مختلف ليرى رد فعل اللاعبين.

فيما طلب كارتيرون من سامى الشيشينى إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات بتدوين مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية، وقام الشيشينى بتدوين أداء اللاعبين بشكل مباشر فى تقرير على هامش التدريبات الجماعية.

كما ظهر من التدريبات أن كارتيرون بدأ فى تنفيذ خطة الاستعداد لمواجهة مازيمبى، بتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية خلال التدريبات وعمل تقسيمة بين اللاعبين، وقبل التقسيمة شرح المدرب للاعبين طريقة اللعب والدور المطلوب من كل لاعب.

فيما خضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، لتدريبات منفردة فى إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلى بسبب إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية، وأدى جمعة تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وعمرو المطراوى أخصائى التأهيل بالفريق، فيما أدى محمد أبو جبل تدريبات تأهيلية، تحت قيادة عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى.