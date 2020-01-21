شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يعلق على مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر الأول، رضاه عن النتيجة التي أسفرت عنها قرعة تصفيات كأس العالم. وكان الاتحاد الأفريقي قد أجرى مساء اليوم قرعة دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022. وقال بركات في تصريحات تليفزيونية بفضائية “بي إن سبورتس” عقب القرعة: “القرعة من وجهة نظري جيدة”.

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