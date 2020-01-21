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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً | الإعلان عن موعد ديربي الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
إسراء محمد
أعلن الاتحاد السعودي السعودي لكرة القدم عن موعد مباراة ديربي الرياض بين الهلال و النصر في إطار مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم عشرون من شهر مارس القادم على ملعب الملز.
ويحتل الهلال حالياً المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برغم التعادل أمام الفيصلي بالأمس بهدفين لمثلهم.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ثلاثون نقطة و بفارق الأهداف عن الزعيم.
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