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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الأمريكي يضم نجم جديد من أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
انتقل المكسيكي خافير هيرنانديز لصفوف لوس انجلوس جالاكسي الأمريكي قادما من صفوف إشبيلية الإسباني لمدة ثلاث مواسم قادمة.
ولعب نجم المكسيك صاحب ال٣١ عاما في صفوف مانشستر يونايتد وريال مدريد، ثم بايرن ليفركوزن الألماني ووست عام الإنجليزي، ليكون إشبيلية الأندلسي أخر المحطات في أوروبا.
ولم يحصل اللاعب على بطولات كثيرة عدا بطولة رابطة أبطال مع ريال مدريد عام ٢٠١٤، نظرا لمرور فريق مانشستر يونايتد وقت تواجده بوعكة فنية مستمرة حتى الآن.
جدير بالذكر أن خافييىر طوال مسيرته، قد سجل نحو ٢٣٥ هدفا بين منتخبات وأندية مسجلا كثيرا منها برأسه الذهبية.
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