ساري: قرار مشاركة رونالدو في لقاء روما بيده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

اكد مدرب نادي ​يوفنتوس​ ماوريسيو ساري ان مشاركة نجم الفريق كريستيانو ​رونالدو​ في لقاء روما ضمن منافسات ربع نهائي كاس ايطاليا هي في يده.

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وقال ساري: "إذا كان كريستيانو على ما يرام يمكنه أن يلعب 3 مباريات في الأسبوع".

وأضاف المدرب الإيطالي: "المهم بالنسبة لي ان يشعر رونالدو انه على ما يرام وقادر على العطاء".

وتابع: "سنقوم الاربعاء بتقييم حالة رونالدو وسنرى إن كان جاهزًا للمشاركة أم لا والأمر نفسه مع أليكس ساندرو وخوان كوادرادو وادريان رابيو الذي تعرض لبعض الكدمات في لقاء بارما".