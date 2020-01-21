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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساري: قرار مشاركة رونالدو في لقاء روما بيده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
اكد مدرب نادي يوفنتوس ماوريسيو ساري ان مشاركة نجم الفريق كريستيانو رونالدو في لقاء روما ضمن منافسات ربع نهائي كاس ايطاليا هي في يده.
وقال ساري: "إذا كان كريستيانو على ما يرام يمكنه أن يلعب 3 مباريات في الأسبوع".
وأضاف المدرب الإيطالي: "المهم بالنسبة لي ان يشعر رونالدو انه على ما يرام وقادر على العطاء".
وتابع: "سنقوم الاربعاء بتقييم حالة رونالدو وسنرى إن كان جاهزًا للمشاركة أم لا والأمر نفسه مع أليكس ساندرو وخوان كوادرادو وادريان رابيو الذي تعرض لبعض الكدمات في لقاء بارما".
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