شكرا لقرائتكم بعد تسع سنوات.. عبد الله السعيد يكرر انجاز أبو تريكة في شباك المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز التألق في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل هدفين في شباك فريق مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة رقم 14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل السعيد هدف في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45 من تسديدة متقنة في الدقيقة 45.

وكرر السعيد انجاز محمد أبو تريكة، حيث في يوم 22 يناير 2011 سجل محمد أبو تريكة الهدف رقم 100 في شباك مصر المقاصة يوم 22 يناير 2011 من أثر ركلة جزاء في الدقيقة 20، في المقابل سجل عبد الله السعيد الهدف رقم 101 في مسابقة الدوري من ركلة جزاء في شباك مصر المقاصة يوم 21 يناير 2020 اثر ركلة جزاء في الشوط الأول.

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ورفع عبد الله السعيد رصيده من الأهداف إلى 102 هدف في المركز الثامن من أفضل هدافي الدوري المصري الممتاز متفوقا على جمال عبد الحميد لاعب الأهلي والزمالك السابق الذي يمتلك 101 هدف وخلف صاحب المركز السابع محمد أبو تريكة الذي سجل 106 هدفا، في القائمة التي تصدرها قناص نادي الترسانة التاريخي حسن الشاذلي 173 هدفا.