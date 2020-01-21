شكرا لقرائتكم البدري: لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة خلال المنافسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على المجموعة التي وقع فيها منتخب الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، موضحاً أن القرعة ليست سهلة حيث أوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي جاء على رأسها منتخب مصر وإلى جانبه منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا.
أوضح البدري أنه لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة في خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات مشددا على أن المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية المتعلقة بمستوي اللاعبين فنيا وبدنيًا فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات وتحقيق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أنه أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي وسيعمل بكل جدية وامانة مع جهازه علي تحقيق هذه الرغبة
مدرب الفراعنة قال إنه يجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية في القوة وتعقد موقف المنتخب فيها،مشيرا الي أن منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوربية وأيضا منتخب ليبيا والذي يمتلك لاعبين محترفين في بعض البدان العربية وكذلك منتخب أنجولا التي تشارك معظم أنديته المحلية في البطولات الأفريقية علي مستوي الأندية
البدري أكد أن جهاز الفراعنة يحترم جميع المنتخبات في المجموعة وستعمل بشكل كبير علي اعداد وتحضير فريقه وأضاف انه علي ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين ورغبتهم الكبيرة مع رغبة جميع اعضاء الجهاز الفني في الفوز وتحقيق حلم المصريين والتأهل للمونديال لمنتخبنا.
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