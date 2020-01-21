شكرا لقرائتكم هاني أبو ريدة: منتخب مصر قادر على الوصول إلى المرحلة النهائية من تصفيات 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، أن منتخب مصر قادر على الوصول إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، موضحاً في تصريحات صحفية إن المنتخب قادر على التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات، وتخطي منافسيه الثلاثة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، لديه القدرة على إعادة الثقة للاعبين في المرحلة القادمة، والاستعداد بشكل جيد للمنافسات.

وأضاف أن مجموعة الفراعنة في تصفيات مونديال 2022 متوازنة، وأن منتخب مصر يسعى لبلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالي، لذلك فعليه التغلب على كل المنتخبات التي سيواجهها، من أجل تحقيق الهدف في النهاية.

وأسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا وأنجولا.

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ويشارك 40 منتخباً فى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منهم 26 الأعلى فى التصنيف بالقارة السمراء، والـ14 الباقية صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذى شارك فيه 28 منتخبا.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال.