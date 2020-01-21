شكرا لقرائتكم مفاوضات بين الاهلي والاتفاق السعودي لاعارة محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل ناديا الأهلي الإماراتي والإتفاق السعودي في مفاوضات مكثفة مع محمد شريف جناح الأهلي المعار لانبي لاستعارته حتي نهاية الموسم الجاري، واكد مصدر داخل النادي الأهلي ان الاتفاق السعودي دخل في مفاوضات مع محمد شريف الا ان الادارة الحمراء وكذلك نادي انبي رفضا العرض، وذلك قبل انهاء النادي السعودي اتفاقه الخاص باستعارة المغربي وليد ازارو مهاجم الاهلي.

كما دخل نادي الأهلي الاماراتي في مفاوضات مع الجناح الشاب ولازالت مستمرة حتي الآن الا ان الاتجاه الاقرب هو رفض العرض لرغبة الأهلي في استمرار اللاعب بالدوري المصري ليكون تحت اعين الجهاز الفني الراغب بقوة في استعادته بمجرد انتهاء اعارته وهو الأمر الذي توافق مع رغبة انبي الذي يرفض التفريط في خدماته قبل انتهاء مدة اعارته.

ويقدم محمد شريف مستوى متميز مع انبي هذا الموسم، ويعد الجناح الدولي من ضمن هدافي بطولة الدوري العام حتى هذه اللحظة برصيد 7 أهداف، وكان الأهلي قد وافق على إعارة شريف لانبي بناءاً على رغبة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر، والذي كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي.