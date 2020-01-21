شكرا لقرائتكم جماهير بلديه المحله تهاجم رضا عبد العال عقب الخسارة من دمنهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شنت جماهير بلديه المحله هجوماً ضارياً على رضا عبد العال المدير الفنى للفريق عقب خسارة الفريق من دمنهور بهدف مقابل لاشى فى المباراه التى أقيمت اليوم ،الثلاثاء، على استاد دمنهور، وبدأت الاحداث عقب احراز دمنهور هدف التقدم وبدات الجماهير فى توجيه السباب لرضا عبد العال والذى قام بدوره بتبادل السباب لهم، وطالبت الجماهير المدير الفنى بالرحيل وقالت واحد اتنين ابناء النادى فين ، وترددت انباء عن نيه رضا عبد العال عن تقديم استقالته عقب هذا الهجوم عليه.

رضا عبد العال مازال غير قادر على تقديم اي أضافة للفريق المحلاوي ، فرغم إنه لا يترك مناسبة إلا ويتحدث فيها عن عبقريته في التدريب وخبراته الطويلة في عالم الساحرة المستديرة، إلا أنه لم يُقدّم ما يستحق هذه الضجة خلال تجاربه التدريبية الماضية وآخرها تجربته الحالية مع بلدية المحلة.

رضا عبد العال يحاول دائمًا أن يتحدث عن مواهبه في التحليل والتدريب بشكل جعل الكثيرون ينتظرون منه تحقيق نجاحات موازية لهذه الخبرات في عالم التدريب لكن هذا لا يحدث على أرض الواقع.

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الدلائل تشير إلى أن أيام رضا عبد العال في بلدية المحلة باتت معدودة بعد الهزائم المتتالية وفي ظل عدم رضا إدارة البلدية عن تصرفات المدرب تجاه الحكام، وتولى رضا عبد العال مهمة تدريب بلدية المحلة بمنافسات دوري القسم الثانى خلفًا لكرم جابر الذى تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.

كان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم، وهى بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، وجمهورية شبين، ونبروه لكنه لم يقدم أي نجاحات تذكر مع أي فريق منهم.