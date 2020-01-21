شكرا لقرائتكم عضو مجلس ادارة المقاولون ينفي توجيه اللوم للذئاب بعد الهزيمة من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أنه لا يلوم لاعبي الذئاب على خسارتهم أمام الأهلي في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين الأحد الماضي وانتهت بفوز الفريق الحمر بهدفين نظيفين.

وقال عضو المقاولون في تصريحات لـ "الخليج 365": "مين يقدر على الأهلي"، لم أوجه اللوم للاعبين بعد المباراة، على العكس تماماً قلت لهم أن مباراة الأهلي صفحة يجب أن نغلقها للتفكير في المباريات المقبلة، خاصة أنها لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل اشتعال المنافسة، ولا يمكن أن ننسى أيضاً أن الزمالك صاحب المركز الثالث ما زال لديه مباراتين مؤجلتين.

أضاف عادل: الفرق ستكون شرسة في المباريات القادمة ومع بداية الدور الثاني في ظل صراع الهبوط كل الفرق ستطمع في الثلاث نقاط ولن أقبل من اللاعبين التفريط في مركزنا الحالي، كانوا على قدر المسئولية في المباريات الماضية وأتمنى استمرارهم بنفس الروح والأداء.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 29 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل في 9 مباريات وتعادلوا في ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلي والزمالك.

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وويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربي 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصري 1/0، حرس الحدود 1/0، الاسماعيلي 2/0، الاتحاد 1/0، إف سي مصر 3/1.

فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا.