شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يتهم مانشستر يونايتد بسوء السلوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاماً لفريق مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، لفشل النادي في ضمان تصرف لاعبيه بشكل منظم خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ليفربول صفر - 2 يوم الأحد الماضي.

ويشير الاتهام إلى قيام الحارس ديفيد دي خيا وعدد من لاعبي الفريق بمحاصرة الحكم كريغ باوسون والاعتراض عليه، بعدما قام في البداية باحتساب هدف لروبرتو فيرمينو في الدقيقة 25.

وحصل دي خيا على بطاقة صفراء للاعتراض بعدما ادعى أنه تمت عرقلته من قبل فيرغيل فان ديك مدافع ليفربول قبل تسجيل الهدف، الذي تم إلغاؤه من قبل حكم الفيديو المساعد (فار). ولدى مانشستر يونايتد مهلة حتى الخميس للرد على هذا الاتهام.

من ناحية أخرى، يمكن لأولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن يفتقد جهود المدافع السويدي فيكتور لينديلوف في مباراة الفريق التي تقام الأربعاء أمام ضيفه بيرني، بعدما غادر مران الفريق اليوم الثلاثاء بسبب المرض.