أحمد أبوعقيل

تصدر هاشتاج #احذف_قناة_الزمالك موقع التدوينات القصيرة توتير المقرر افتتاحها غداً الأربعاء 22 يناير الجارى، كما أكدت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وجمعت جلسة تصوير برومو قناة الزمالك كل من لاعبى الأبيض فى برومو قناة النادي الجديدة، محمد عواد، وحازم إمام ومحمود علاء، ويوسف أوباما وفرجانى ساسى وعبد الله جمعة وطارق حامد فى حضور مرتضى منصور.

وقال مغردون أكتر حاجه بتمناها ونفسي تحصل هي مقاطعه قناه الزمالك لان كل ما هتتفرج كل ما هتعلي نسبه المشاهده في قناه كل اهدافها هي الكدب والتلفيق وخلق الفتن.

وقالت خلود أحمد:" ممنوع البحث عن القناة أو محاولة المشاهدة، وكلام من نوعية خلينا نضحك ،خلينا نتسلي ده كلام فاضي، أي قناة العامل رقم واحد لنجاحها وجلب إعلانات هو المشاهدة، فماتكونش انت المشاهد الي ينجح قناة الخصم، عندك قناة بقالها سنين ادعمها #احذف_قناه_الزمالك".

وكتبت سارة:" اكتر حاجه بتمناها ونفسي تحصل هي مقاطعه قناه الزمالك لان كل ما هتتفرج كل ما هتعلي نسبه المشاهده في قناه كل اهدافها هي الكدب والتلفيق وخلق الفتن".

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل إنطلاقها بساعات.. هاشتاج احذف_ قناة_الزمالك يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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