مواعيد مباريات منتخب مصر فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

أسفرت القرعة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، عن وقوع منتخب على رأس المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة التى أقيمت اليوم الثلاثاء بالقاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.
مواعيد مباريات منتخب مصر في رحلة التصفيات:
الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020
الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020
الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021
الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021
الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021
كما ستقام مباراتا الدور الإقصائى النهائى المؤهلة مباشرة لكأس العالم 2022 فى الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021، حيث تقام خمس مواجهات ذهاباً وإياباً بين متصدرى المجموعات العشرة.
ويشارك 40 منتخباً فى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منهم 26 الأعلى فى التصنيف بالقارة السمراء، والـ14 الباقية صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذى شارك فيه 28 منتخبا.
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