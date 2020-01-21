شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين معتصم سالم مساعدا للمدير الرياضى عن قطاع الناشئين فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معتصم سالم، لاعب الإسماعيلى و المنتخب الوطنى السابق، تعيينه مساعد المدير الرياضى المسؤول عن قطاع الناشئين والبراعم لنادى بيراميدز.

وقال سالم، عبر حسابه على تويتر: "تحدى جديد، ربنا يقدرنى عليه إن شاء الله، مساعد المدير الرياضى المسؤول عن قطاع الناشئين والبراعم لنادى بيراميدز".





حقق فريق بيراميدز الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 20 من ضربة جزاء حصل عليها دودو الجباس، ثم سجل الهدف الثاني فى الدقيقة 45 من هجمة مرتدة متقنة، ثم أحرز صلاح أمين هدف تقليص الفارق للفريق الفيومى من ركلة جزاء ى الدقيقة 79، ثم أحرز محمد حمدى الهدف الثالث لبيراميدز بلمسة جمالية فى الدقيقة 87، وفى الدقيقة 90 نجح المهدى سليمان فى التصدى لركلة جزاء المقاصة الثانية التى سددها صلاح أمين.

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ثنائية السعيد فى شباك المقاصة تقوده للهدف رقم 102 فى مسيرته بمسابقة الدورى، وتعزز تربعه على عرش هدافى المسابقة فى الموسم الحالى بعدما وصل رصيده للهدف رقم 12 حتى الأن، كما وصل صلاح أمين لهدفه رقم 70 فى الدورى بعدما شارك فى 239 مباراة وصنع خلالهما 14 هدف.